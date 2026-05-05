BILAN AN 1 – Pacte national de Stabilité sociale : entre avancées majeures et persistance des tensions

Un an après sa signature le 1er mai 2025, le Pacte national de Stabilité sociale (PNSS) affiche un bilan marqué par des réformes structurelles profondes, malgré un climat social qui reste partiellement sous tension, notamment dans les secteurs de la santé et de l’éducation.







Réformes législatives et revalorisations salariales



Le gouvernement a franchi une étape décisive avec l'adoption, en Conseil des ministres le 15 avril 2026, des nouveaux projets de Code du Travail et de Code de la Sécurité sociale. Parallèlement, des mesures financières immédiates ont été appliquées pour améliorer le pouvoir d'achat. Cela s'est traduit par la généralisation de l’indemnité de logement à tous les agents de la Fonction publique, avec un impact financier de 16 milliards FCFA. Les travailleurs domestiques, les gens de maison et les ouvriers agricoles ont également bénéficié d'une revalorisation de leurs salaires, tandis que le secteur de l'hôtellerie a vu la suppression des équivalences horaires.





Extension de la protection sociale



Le volet inclusion s'est concrétisé par l'opérationnalisation du Régime simplifié pour les petits contribuables (RSPC) et la création de la Mutuelle sociale nationale des Artisans du Sénégal (MSNAS). Une convention entre le ministère du Travail et la SEN-CSU garantit désormais un accès structuré aux soins pour ces catégories. Concernant les retraites, une feuille de route consensuelle a été établie pour assurer la viabilité financière des régimes tout en garantissant des prestations décentes.





Gestion des contentieux et climat social



Le dialogue social a permis de traiter plusieurs dossiers de licenciements dans le secteur parapublic sous l'égide de la Direction générale du Travail. Au Port Autonome de Dakar, quarante travailleurs ont été réintégrés sur un groupe de cent soixante-six cas identifiés. Dakar Dem Dikk a de son côté réintégré neuf agents et recruté deux cent quarante et un prestataires en contrat à durée indéterminée. Des processus similaires sont en cours au Grand Théâtre National et au sein du ministère de l'Énergie.





Toutefois, l'objectif de trêve sociale n'est que partiellement atteint. Le secteur de l'éducation a été marqué par plusieurs plans d'action du G7 entre novembre 2025 et mars 2026, avant la signature d'un accord de stabilisation le 16 avril dernier. Dans la santé, les syndicats comme Asas And Gueusseum et la F2S maintiennent des mouvements de grève réguliers pour réclamer l'application intégrale des mesures annoncées.





Modernisation de l'administration et emploi



L'État a engagé un audit biométrique des effectifs de la Fonction publique pour mettre en place un système d'information intégré des ressources humaines. Sur le plan économique, huit cents milliards FCFA ont été mobilisés pour l'apurement de la dette intérieure. Enfin, la signature de la convention « AND YOMBAL XËY » fin avril 2026 vise à accélérer l'insertion professionnelle des jeunes grâce à un partenariat renforcé avec le secteur privé, incluant des dispositifs de stages et d'apprentissage.

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