Sécurité régionale : la CEDEAO lance un atelier sur le retour d'expérience de ses opérations de paix

La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) a ouvert ce lundi à Abuja, au Nigéria, un atelier de trois jours consacré aux leçons apprises (LLW) de ses récentes opérations de soutien à la paix (OSP). Cette rencontre, pilotée par la Division des opérations de soutien à la paix, se concentre sur les enseignements tirés des missions déployées en Gambie et en Guinée-Bissau.







L'atelier intervient dans un contexte de révision stratégique de la Force en attente de la CEDEAO (FAC). Les discussions portent sur la revitalisation de cette force pour l'orienter davantage vers la lutte contre le terrorisme. Les participants délibèrent également sur les mécanismes nécessaires pour rendre la FAC pleinement opérationnelle et adaptée aux nouveaux défis sécuritaires de la sous-région.







Le financement des opérations constitue un axe majeur des échanges. L'organisation cherche à établir des modèles de financement prévisibles, notamment à travers l'utilisation du Fonds pour la paix de la CEDEAO. L'objectif affiché est de permettre à l'institution d'accéder aux financements internationaux, conformément à la résolution 2719 de l'ONU sur le financement des opérations de paix menées par l'Union africaine et les organisations régionales.







Lors de la cérémonie d'ouverture, l'Ambassadeur Abdel-Fatau Musah, Commissaire aux affaires politiques, de paix et de sécurité de la CEDEAO, a souligné la nécessité de stabiliser ces mécanismes financiers pour garantir l'efficacité des interventions. Le Nigéria, par la voix de sa représentation permanente, a réaffirmé son soutien à la sécurité régionale, tandis que le Comité des représentants permanents a rappelé que la paix demeure le socle indispensable à l'intégration économique en Afrique de l'Ouest.

