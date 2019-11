Convocation de la SR et l’alibi du diabète : Le mensonge bricolé de "Boughazeli"

«La dernière fois quand je quittais la brigade de recherches de la gendarmerie j’étais malade. J’avais une hyperglycémie et ensuite je me rendu à Touba dans la soirée. A cause de l’hyperglycémie, le médecin-traitant m’avait demandé de me reposer. C’est ce que j’ai fait maintenant je vais aller répondre» a déclaré Seydina Fall dit "Boughazeli" à nos confrères de la RFM en exclusivité.



Ces propos sonnent tellement faux qu’ils poussent à tenter un fact-checking. Il a avancé qu’il arrive parfois son taux de sucre dans le sang (glycémie) atteigne jusqu’à 4.80 et que le jeudi 14 novembre quand il est sortait de la gendarmerie, il était à 3.80.



Un médecin spécialiste du diabète, joint au téléphone par PressAfrik a expliqué : «Avec un taux de 3.80, le patient est interné obligatoirement pour éviter un malaise qui peut aboutir à un coma diabétique. Et de préciser : «pour le traitement, il faut une hospitalisation d’au moins 48h de traitement intensif parce que le diabète est une maladie sournoise qui peut entrainer des complications cardiaques, rénale et autres s’il n’est pas traité».



Ces éclairages du médecin spécialiste du diabète qui a requis l’anonymat nous amène à nous poser des questions. Comment peux avoir un taux de glycémie de 3.80 et «voyager le soir sur Touba sic.». Il a voyagé sous perfusion ou bien il a fait un voyage virtuel.



Le député du département de Guédiawaye est sorti de son mutisme après plus de 96 heures de débats sur son refus de répondre à la convocation de la SR et même de son éventuelle fuite pour éviter la prison. Il a promis d'aller répondre à la convocation ce mardi à 16 heures GMT