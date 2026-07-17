Coopération : 3 millions de dollars pour la Casamance et un Master Plan pour Thiès validés entre le Sénégal et ONU-Habitat

Le ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des territoires, Moussa Bala Fofana, s’est entretenu le 15 juillet avec la Directrice exécutive d’ONU-Habitat au siège des Nations Unies à New York. Selon un communiqué de ses services administratifs, cette rencontre de haut niveau avait pour objectif de renforcer la coopération bilatérale et d'accompagner la dynamique d'urbanisation durable engagée par le Sénégal. En présence des équipes techniques du ministère et de plusieurs partenaires internationaux, les deux parties ont validé de nouveaux axes stratégiques en parfaite cohérence avec les ambitions nationales.



Parmi les avancées majeures issues de ces discussions figure la mobilisation d’une enveloppe de 3 millions de dollars américains, soit environ 1,8 milliard de francs CFA, destinée au financement territorial intégré en Casamance. Ce financement, décroché lors d’un récent Bootcamp en Espagne, servira à propulser des projets de développement clés dans cette région. Par ailleurs, le ministre a mis en relief les efforts de territorialisation des Objectifs de développement durable (ODD) à travers la plateforme nationale de localisation, un levier essentiel pour aligner les collectivités locales sur la Vision Sénégal 2050. Il s'est félicité de la réalisation de la première Revue volontaire locale (VLR) de la ville de Pikine, érigée en modèle pilote pour le reste du pays.



Le plan d'action s'étend également au projet d’envergure de la nouvelle ville de Thiès. Moussa Bala Fofana a exposé le Master Plan de cette future agglomération, pensée pour absorber la croissance urbaine tout en créant des emplois et des espaces de vie résilients, une initiative pour laquelle ONU-Habitat a réaffirmé son plein accompagnement technique. Enfin, le secteur social n'a pas été en reste avec l'examen des réformes du Programme national de logement. Les discussions ont acté la modernisation du secteur via la mise en place d'une plateforme numérique pour les bénéficiaires, la création d'une centrale d'achat de matériaux et la sécurisation des carrières. Au terme de l'audience, l'agence onusienne a renouvelé son soutien institutionnel global pour l'émergence de territoires sénégalais plus inclusifs et compétitifs.