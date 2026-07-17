Pêche illégale : la CAOPA salue les progrès du Sénégal

Le président de la Confédération africaine des organisations professionnelles de la pêche artisanale (CAOPA), Gaoussou Guèye a félicité la dynamique sénégalaise contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN). « Les avancées du Sénégal dans la lutte contre la pêche INN sont encourageantes. Il faut poursuivre les efforts entamés pour protéger la pêche artisanale », a-t-il déclaré, jeudi à Bissau, lors de l'installation de commissions mixtes.



Gaoussou Guèye a présenté les résultats de quatre années de travail menées avec l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO). Cette collaboration a débouché sur la création d'un manuel national de procédures opérationnelles. Ce dispositif interdit l'accès aux ports et le débarquement aux navires illégaux. Le dirigeant, rapporte l’Aps, a précisé que le pays est le premier en Afrique à finaliser une auto-évaluation de ses responsabilités en tant qu’État du pavillon. Il a qualifié de « signal positif » l'adoption des nouvelles règles de contrôle par satellite. Ces réformes traduisent une volonté claire de « renforcer la gouvernance des pêches ».



Le président de la CAOPA a insisté sur l'impact économique et social de ce fléau. Selon lui, cette pêche pirate « pénalise en premier lieu les communautés de pêcheurs, en contribuant à la surexploitation des ressources marines, en créant une concurrence déloyale et en privant le pays de revenus indispensables ». Pour inverser la tendance, Gaoussou Guèye demande l'application rigoureuse des textes afin de garantir un « système crédible, transparent et efficace ».



Le responsable africain a conclu son intervention en rappelant l'importance vitale de cette surveillance pour les acteurs locaux. « En protégeant les ressources halieutiques contre la pêche INN, le Sénégal protège également les emplois, les revenus et la sécurité alimentaire de centaines de milliers de familles qui vivent de la pêche artisanale », a-t-il déclaré.