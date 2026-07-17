Dakar : Macky Sall communie avec une foule de militants et de sympathisants à son arrivée (Vidéo)

L'ancien président de la République, Macky Sall, est arrivé à Dakar ce vendredi 17 juillet 2026, après deux ans à l'étranger.
Accueilli à l'aéroport Léopold Sédar Senghor par une foule de militants et de sympathisants, l'ancien chef de l'État a reçu un bain de foule à sa descente d'avion.
Dans une ambiance festive, Macky Sall est monté sur le toit de son véhicule pour saluer et communier avec ses partisans venus nombreux lui réserver un accueil chaleureux.
Regardez.
Accueilli à l'aéroport Léopold Sédar Senghor par une foule de militants et de sympathisants, l'ancien chef de l'État a reçu un bain de foule à sa descente d'avion.
Dans une ambiance festive, Macky Sall est monté sur le toit de son véhicule pour saluer et communier avec ses partisans venus nombreux lui réserver un accueil chaleureux.
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