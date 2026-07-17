Dakar : Macky Sall communie avec une foule de militants et de sympathisants à son arrivée (Vidéo)

L'ancien président de la République, Macky Sall, est arrivé à Dakar ce vendredi 17 juillet 2026, après deux ans à l'étranger.



Accueilli à l'aéroport Léopold Sédar Senghor par une foule de militants et de sympathisants, l'ancien chef de l'État a reçu un bain de foule à sa descente d'avion.



Dans une ambiance festive, Macky Sall est monté sur le toit de son véhicule pour saluer et communier avec ses partisans venus nombreux lui réserver un accueil chaleureux.



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