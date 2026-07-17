Après Dakar, Macky Sall poursuit sa campagne en Gambie auprès d'Adama Barrow

Le président gambien Adama Barrow recevra ce vendredi 17 juillet 2026 en audience Macky Sall, candidat au poste de secrétaire général de l'Organisation des Nations unies (ONU), à l'occasion de sa visite officielle en Gambie.



Selon un communiqué de la Présidence gambienne, l'ancien président sénégalais sera accompagné d’Umaru Sissoco Embaló, ancien président de la Guinée-Bissau.



Le document précise que le vice-président gambien, Muhammed B.S. Jallow, accueillera les deux personnalités à leur arrivée à l'aéroport international de Banjul à 19 heures, avant leur déplacement à la State House, où elles seront reçues par le Président Adama Barrow.



Cette visite s'inscrit dans le cadre de la tournée diplomatique de Macky Sall, qui poursuit sa campagne en vue de briguer le poste de secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.