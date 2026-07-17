Port de Dakar : Alioune Tine exige des appels à candidatures après le limogeage de Waly Diouf Bodiang

Le fondateur d'Afrikajom Center, Alioune Tine, a réagi sur les réseaux sociaux après le limogeage de Waly Diouf Bodiang, remplacé par Doune Pathé Mbengue à la tête du Port Autonome de Dakar (PAD). Le droit-de-l'hommiste réclame une réforme des nominations aux postes stratégiques. Selon lui, cette infrastructure est le « véritable poumon de l'économie nationale et acteur d'une compétition régionale féroce », et doit donc échapper aux choix politiques.



Alioune Tine prévient que le mode de désignation actuel expose les dirigeants à une forte instabilité. Le leader de la société civile estime que tant que le Directeur général sera nommé sur des bases partisanes, il se retrouvera systématiquement sur une « chaise éjectable » à chaque alternance ou élection d'un nouveau président de la République.



Le militant invite donc les autorités à changer de méthode pour sécuriser la gestion des grandes entreprises publiques. Pour Alioune Tine, l'instauration d'un système d'appel à candidatures est désormais indispensable « pour garantir un plan de développement serein et une gouvernance stable et durable ».