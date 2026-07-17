Macky Sall reçu par le Président Bassirou Diomaye Faye au Palais de la République (Vidéo)

De retour à Dakar ce vendredi 17 juillet 2026, l'ancien président de la République, Macky Sall, a été reçu au Palais de la République par son successeur, Bassirou Diomaye Faye.



L'ancien chef de l'État était accompagné de Umaro Sissoco Embaló, ancien président de la Guinée-Bissau.



Cette rencontre intervient dans le cadre de la campagne menée par Macky Sall en vue de sa candidature au poste de secrétaire général de l'Organisation des Nations unies (ONU). L'ancien président multiplie les démarches diplomatiques afin de recueillir le soutien des États et des dirigeants pour cette échéance internationale.



Cette audience se tient dans un contexte politique marqué par l'accentuation de la rivalité entre Bassirou Diomaye Faye et le président de l'Assemblée nationale Ousmane Sonko.