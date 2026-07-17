Infrastructures : la CEDEAO lance des chantiers d'eau solaire en Gambie et Sierra Leone

Le président de la Commission de la CEDEAO, Dr Omar Alieu Touray, a acté le coup d'envoi de travaux hydrauliques dans deux pays membres. L'institution, à travers son Centre de Gestion des Ressources en Eau (CGRE), construit des Postes d'Eau Autonomes (PEA) à énergie solaire. Selon le communiqué officiel de l'organisation publié ce 14 juillet 2026, ces réalisations entrent dans le cadre du projet « Amélioration de l'accès à l'eau potable au profit des populations vulnérables des États membres de la CEDEAO ».



Dr Omar Alieu Touray a dirigé le premier lancement le vendredi 10 juillet 2026 à Busura, en Gambie. Pour la seconde phase le mardi 14 juillet 2026 à Ginger Hall, en Sierra Leone, le dirigeant communautaire s'est fait représenter par son directeur de cabinet. Ces cérémonies ont mobilisé les ministres des Ressources en eau des deux États, les autorités locales et les communautés bénéficiaires. L'institution sous-régionale précise dans sa note qu'en Sierra Leone, ce démarrage fait suite à « la remise officielle des sites aux entreprises, intervenue le 16 juin 2026 ».