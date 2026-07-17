Audience: les propositions de la CNES sur la table du chef de l'État

Le premier vice-président de la Confédération nationale des employeurs du Sénégal (CNES), Abib Diop, a décliné la teneur de l'audience accordée ce vendredi par le président de la République. Après des semaines de tensions, le patronat a choisi d'apporter des solutions concrètes pour relancer l'activité. Il a révélé : « Des propositions ont été faites sur l’investissement, la croissance et l’emploi. Les discussions se poursuivront avec le Premier ministre et le Ministre des Finances afin de définir les modalités de mise en œuvre de ces propositions ».



Abdel Kader Ndiaye, président de l'organisation patronale, avait pourtant dressé un tableau très sombre de l'économie nationale le 18 juin dernier. Face à la crise, le dirigeant avait alerté les autorités : « Nos majors sont à genoux, nos Pme sont pratiquement dans une situation indescriptible, nos travailleurs sont dans une précarité inqualifiable ».



Abdel Kader Ndiaye et ses collègues pointaient du doigt plusieurs urgences : le non-paiement de la dette intérieure, un climat social agité, une forte pression fiscale et des réformes douanières appliquées sans concertation. Ces nouvelles propositions remises directement au chef de l'État visent désormais à sortir le secteur privé de l'asphyxie.