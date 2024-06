Coopération internationale : un défilé de diplomates chez le PM

Ce vendredi 07 juin 2024, le Premier ministre Ousmane Sonko a eu un calendrier chargé. Le bureau du Premier ministre Ousmane Sonko n'a pas désempli. Il a reçu en audience plusieurs ambassadeurs accrédités au Sénégal. Parmi ces hôtes, l'on peut citer les ambassadeurs de la Russie, du Qatar, de la Palestine et de l’Arabie Saoudite. Tous ces pays entretiennent des relations privilégiés avec le Sénégal.



Selon les services de la Primature ces rencontres s’inscrivent dans la dynamique de renforcement et de diversification des relations de partenariat entre le Sénégal et ces pays. A peine deux mois aux affaires, le président de la République et son Premier ministre tissent leur toile surtout pour ce qui concerne la politique étrangère.