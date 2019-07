Copa América : Lionel Messi particulièrement furieux après l'arbitre équatorien de la rencontre

Éliminé en demi-finale de Copa América par le Brésil, Lionel Messi s'est présenté en zone mixte. L'albiceleste, très calme face aux micros de Footmercato, a néanmoins cartonné l'arbitrage qu'il a trouvé plus que favorable à la Seleção.



Une grosse frustration pour la Pulga, qui considérait à l’issue de la rencontre, en zone mixte, que son équipe avait réalisé un excellent match et méritait de se qualifier pour la finale du tournoi.

« Je crois que nous avons fait un grand match, de gros efforts. On ne méritait pas ce résultat là, ils n’ont jamais été supérieurs à nous. Ils ont de la réussite sur le premier but. Ils inscrivent le deuxième sur un contre », a-t-il d’abord calmement expliqué face aux micros avant de commencer sa diatribe contre l’arbitrage du soir, orchestré par l’Équatorien Roddy Zambrano. « Ce but intervient alors qu’on nous a oublié un penalty au début de l’action (contact avec Sergio Agüero dans la surface brésilienne). Il y a aussi le penalty sur Nicolas Otamendi (obstruction d’Arthur) », a-t-il regretté avant d’insister. « Tu te dis que l’arbitre n’est pas juste » « Ils se sont fatigués pour siffler des penaltys discutables. Et aujourd’hui, ils n’ont même pas été voir la VAR. C’est incroyable. Ça a été comme ça pendant tout le match. Au moindre contact, il y avait faute pour eux. On a pris des cartons, eux non. Ça te sort un peu du match. Tu te dis que l’arbitre n’est pas juste, tu sors du match », a lâché la star du FC Barcelone, désabusée.

Le n° 10 argentin a ensuite lancé un appel aux instances pour en finir avec ce genre d’arbitrage maison. « Ce n’est pas une excuse. J’espère que la COMNEBOL fera quelque chose pour ce genre d’arbitrage parce qu’on a tout donné pour gagner. Mais je pense que c’est compliqué parce que le Brésil contrôle tout. On n’a rien à se reprocher », a-t-il conclu. Le coup de gueule est passé. Sa chance de décrocher la Copa América 2019 aussi.