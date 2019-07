Copa America : l'équipe-type sans Messi

Dans celle-ci, on retrouve Daniel Alves, élu meilleur joueur du tournoi, mais également deux joueurs du Paris Saint-Germain, à savoir Thiago Silva et Leandro Paredes.



Trois autres Brésiliens, Alisson, Arthur et Everton, figurent également dans ce onze, à l'instar d'Arturo Vidal ou encore James Rodriguez. En revanche, aucune trace de Lionel Messi, qui n'a marqué qu'un seul but, sur penalty, durant cette épreuve.



L'équipe-type de la Copa America 2019 : Alisson - Alves, Giménez, Thiago Silva, Trauco - Arthur, Paredes, Vidal - James, Guerrero, Everton.