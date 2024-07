Copa America : le Brésil et la Colombie s'affrontent pour la première place

La troisième et dernière journée de la poule D mettra aux prises le Brésil et la Colombie. Une affiche qui ferait saliver beaucoup d'admirateurs de la Copa si les enjeux n'étaient pas moindres.



Leader avec 6 points et déjà qualifiée, la Colombie pensera plutôt à conserver ses joyaux pour la suite de la compétition, au moment d'affronter le Brésil (4 pts), deuxième au classement. Alors que le Costa Rica, dans la seconde rencontre de la journée, sera aux prises avec le Paraguay, déjà éliminé.



Les deux rencontres sont prévues à 1h00 Gmt.