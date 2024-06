Copa America: les États-Unis chutent face au Panama (2-1)

Bien qu’ayant ouvert le score, les États-Unis se sont inclinés, jeudi, à Atlanta, face au Panama (2-1), lors de la 2e journée de phase de groupes de la Copa America, mis en difficulté par l’expulsion de l’attaquant Tim Weah.



Battu par le Panama jeudi soir à Atlanta, les Américains vont devoir probablement battre l’Uruguay, l’un des favoris du tournoi, lors de la finale du Groupe C lundi pour éviter l’élimination dès la phase de poules.

Ils ont joué plus de 75 minutes à 10 après que le carton rouge précoce de Tim Weah, un incident qui a changé le cours du match.



Durant la majeure partie de la seconde mi-temps, ils voulaient s’accrocher au match nul et à un point précieux. Mais à la 83e minute, le Panaméen José Fajardo a brisé la défense américaine et a propulsé le Panama vers une victoire inespérée et euphorique.



Avant le match entre Bolivie (4e, 0 pt) et Uruguay (1er, 6 pts), les États-Unis restaient deuxièmes du groupe C, grâce à la différence de buts, devant le Panama, troisième. Seuls les deux premiers seront qualifiés pour les quarts de finale.