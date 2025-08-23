Corniche ouest de Dakar : un véhicule chavire dans l’océan, aucun blessé signalé

Un incident rare a eu lieu ce samedi, aux alentours de 20 heures, sur la corniche ouest de Dakar : un véhicule a chaviré dans l’océan, rapporte Sud FM sur sa page Facebook.
Heureusement, aucun blessé n’est à déplorer. Le dernier passager a pu sortir du véhicule avant qu’il ne sombre complètement.
À ce stade, les secours n’étaient pas encore intervenus pour récupérer la voiture.
