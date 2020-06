Coronavirus : 31 morts en 24 heures dans les hôpitaux en France, la baisse se poursuit en réanimation...

Le Metropolitan Opera de New York ne reprendra que fin décembre



Soit un début de saison 2020-21 trois mois plus tard que prévu, avec en plus la possibilité de raccourcir certaines représentations. « Compte tenu de l’énorme complexité organisationnelle du calendrier du Met, nous n’avons d’autre choix que d’annuler notre saison d’automne », a indiqué le manager général Peter Gelb, dans un communiqué.



« Il n’est pas possible de revenir dans un opéra en septembre alors que la distanciation sociale reste en vigueur », a-t-il ajouté. La production d'« Aïda », de Giuseppe Verdi, qui devait ouvrir la saison le 21 septembre, a été purement et simplement annulée, de même que celle de « l’Ange de feu », de Sergueï Prokofiev, dont les représentations devaient débuter le 12 novembre. Le nouveau calendrier démarrera le 31 décembre par un gala exceptionnel, dont les détails n’ont pas encore été annoncés.



De nouvelles consignes pour les voyages en avion



Port du masque, contrôles de température ou accès aux toilettes : l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) a publié lundi une série de recommandations sanitaires à destination du transport aérien. Ce véritable guide des bonnes pratiques sanitaires formule plusieurs propositions pour une relance progressive et durable du secteur aérien alors que de nombreux pays ont entamé leur déconfinement.



Déclaration de santé et contrôle de température à l’aéroport, enregistrement en ligne, cartes d’embarquement sur téléphone mobile et technologies « sans contact » (reconnaissance faciale ou oculaire) dans les aéroports devraient être privilégiés. Le port du masque ou d’un couvre-visage doit être obligatoire à l’intérieur du terminal, où une distance physique d’au moins un mètre doit être respectée, ainsi qu’à bord des appareils. Une fois à l’intérieur de l’avion, les passagers doivent garder leur masque et se déplacer le moins possible pendant le vol. En revanche sur l’une des mesures les plus attendues, l’OACI ne préconise pas de neutraliser un siège sur deux pour assurer la distanciation physique.



743 nouveaux décès aux Etats-Unis



Ce bilan quotidien, établi lundi soir par l’université Johns Hopkins, porte à 105.099 le nombre total de morts dans le pays, où 1.809.109 cas ont par ailleurs été recensés, d’après les chiffres, actualisés en continu, de l’université basée à Baltimore.

Plus de 10.000 morts au Mexique



Le bilan de l’épidémie au Mexique a franchi lundi le seuil des 10.000 morts, alors même que le pays amorce la reprise de son activité économique, ont annoncé les autorités sanitaires. Le Covid-19 a tué 10.167 personnes depuis le début de l’épidémie, pour 93.435 cas confirmés, ce qui fait du Mexique le deuxième pays d’Amérique latine le plus endeuillé derrière le Brésil (29.937 décès).



Plan de réouverture graduelle à Rio de Janeiro



La municipalité de la métropole brésilienne a annoncé lundi un plan de retour graduel à l’activité qui prévoit la reprise des offices religieux et des sports nautiques dès mardi, avec certaines restrictions, dans la ville balnéaire. Le maire, Marcelo Crivella, a fait cette annonce peu avant que le ministère de la Santé indique en soirée que le Brésil frôlait désormais le cap des 30.000 morts, pour 526.447 cas de contamination. Seuls les Etats-Unis, qui ont franchi la barre des 100.000 morts, le Royaume-Uni (39.045) et l’Italie (33.475), devancent pour les morts du Covid-19 le Brésil, qui déplorait lundi soir 29.937 décès (623 de plus au cours des dernières 24 heures).



La pandémie du coronavirus a fait au moins 373.439 morts dans le monde



La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 373.439 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles lundi à 19H00 GMT. Plus de 6.220.110 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires depuis le début de l'épidémie, dont au moins 2.599.500 sont aujourd'hui considérés comme guéris.



En Tunisie, ouverture des frontières à partir de 27 juin



Les autorités tunisiennes ont annoncé lundi l'ouverture à partir du 27 juin des frontières terrestre, aérienne et maritime, qui avaient été fermées mi-mars afin de ralentir la propagation de la pandémie de nouveau coronavirus.

Aucun mort en Espagne ces dernières 24 heures



Le coronavirus n'a fait aucun mort en Espagne durant ces dernières 24 heures, une première depuis trois mois, ont annoncé lundi les autorités.



31 morts en 24h dans les hôpitaux en France, la baisse se poursuit en réanimation



L'épidémie de coronavirus a fait 31 nouveaux décès en 24 heures dans les hôpitaux français, où le nombre de patients en réanimation continue de baisser, selon le bilan communiqué lundi par la Direction générale de la santé. Cela porte le bilan total de morts à 28.833, dont 18.506 à l'hôpital, mais les chiffres des décès dans les établissements sociaux et médico-sociaux (Ehpad) n'ont pas été actualisés depuis vendredi.



Polémique en Italie: le virus n'est pas devenu moins pathogène, avertit l'OMS



Rien ne permet d'affirmer que le nouveau coronavirus soit devenu moins pathogène, a prévenu lundi l'OMS après les propos d'un célèbre médecin italien affirmant que le virus perdait de sa virulence.



L'Organisation mondiale de la santé (OMS) dit «espérer poursuivre sa collaboration» avec les Etats-Unis



Le chef de l'OMS a dit lundi vouloir continuer à travailler avec les Etats-Unis malgré l'annonce la semaine dernière par le président américain Donald Trump qu'il rompait les liens entre son pays et l'agence sanitaire de l'ONU. «Les contributions et la générosité du gouvernement et du peuple américains au profit de la santé mondiale pendant de nombreuses décennies ont été massives et ont apporté de grands bienfaits à la santé publique dans le monde», a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus.



Toute première liaison par ferry ce lundi entre la France et l’Algérie depuis le début du confinement



Un ferry français a appareillé lundi d’Alger à destination de Marseille (sud de la France), avec un millier de personnes à bord, assurant la première liaison maritime pour le transport de passagers avec la France depuis la suspension des traversées à cause de la pandémie de Covid-19. D’autres liaisons maritimes entre les deux pays sont envisagées dans la première quinzaine de juin. L’Algérie avait fermé ses frontières maritimes dès le 19 mars, date à laquelle un ferry algérien avait assuré la dernière liaison maritime entre Marseille et Alger.



Le Maroc lance aussi une application de traçage facultative



Les autorités marocaines ont lancé lundi une application mobile de traçage des contacts par smartphone pour lutter contre la propagation du coronavirus, a annoncé le ministère de la Santé dans un communiqué. Cette application baptisée « Wiqaytna » (notre protection) utilise une technologie Bluetooth (communication entre appareils électroniques situés à proximité), avec un usage « volontaire », selon la même source. Le Maroc, qui compte 35 millions d’habitants, a multiplié les dépistages ces derniers jours, avec environ 208.366 tests menés, 7.819 cas officiellement détectés et 205 morts, selon le bilan publié lundi.



Le ministère de la Santé annonce un « assouplissement supplémentaire » du confinement à partir de vendredi dans les ehpad



Les directeurs d'établissements hébergeant des personnes âgées vont pouvoir mettre en place à partir de vendredi «une reprise des visites des proches» quand «la situation sanitaire le permet», avec notamment la possibilité de faire venir des mineurs, a annoncé lundi le ministère de la Santé.