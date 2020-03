Coronavirus - Ce que l'on sait des 5 cas confirmés à Touba

On en sait un peu plus sur les cinq (5) membres de la famille du patient de Touba, testé positif au Coronavirus. Il s’agit de ses deux épouses, sa fille, sa sœur, et leur employé de maison. Ils ont été tous déclarés porteurs du virus.



Au total 28 membres directs ou indirects de la famille ont été placés en quarantaine. Le chauffeur d’« Allô Dakar » qui a conduit le Modou-Modou chez lui, à son arrivée de l’Aéroport international Blaise Diagne de Diass (AIBD), a été retrouvé et placé sous la liste des « contacts » du ministère de la Santé, informe Libération.



Soixante-dix (70) autres personnes qui étaient en contact avec le patient notamment le personnel de santé du district sanitaire de Touba, ont été mis en quarantaine.