Coronavirus : Dr Abdoulaye Bousso et Pr Seydi au secours de la Gambie

L’appel à l’aide de la Gambie à l’endroit du Sénégal suite à la propagation rapide du coronavirus qui a touché plusieurs personnalités dont la vice-présidente Isatou Touray, n’est pas tombé dans l’oreille d’un sourd. Le Sénégal a envoyé une forte délégation en terre gambienne pour « un partage d’expériences ».



Le Dr Abdoulaye Bousso, Directeur du Centre des Opérations d’Urgence sanitaire (COUS) et le Pr Moussa Seydi, Chef du Service des Maladies Infectieuses de l’Hôpital de Fann, font partis de la délégation ainsi que des responsables des laboratoires chargés des tests Covid au Sénégal.



Ils vont effectuer une visite de 4 jours et vont partager leurs expériences avec les autorités sanitaires gambiennes et les différents acteurs dans la lutte contre la pandémie, selon I-radio.



Le président Adama Barrow a reçu samedi la délégation. A l’occasion, le chef de l’Etat gambien a remercié la délégation avant de révéler avoir saisi son homologue le président Macky Sall de manière officieuse pour une aide.