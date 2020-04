Coronavirus : Emmanuel Macron à Marseille pour rencontrer Didier Raoult

Emmanuel Macron va s'entretenir ce jeudi après-midi avec Didier Raoult. Si le contact entre les deux hommes n'a jamais été rompu ces dernières semaines, au plus fort de l'épidémie de Covid-19, le professeur spécialiste des maladies infectieuses avait choisi de rester à Marseille et de ne plus se rendre à Paris pour assister au conseil scientifique mis en place autour du président de la République. Ce jeudi, c'est donc le chef de l'Etat lui-même qui se rend à Marseille pour y rencontrer le médecin, a appris Le Parisien, confirmant une information de BFMTV.



Emmanuel Macron est arrivé sur place peu avant 16 heures. La rencontre se déroule à la Fondation Méditerranée Infection (IHU), dont Didier Raoult est le directeur général. L'hydroxychloroquine, molécule que défend le professeur depuis des semaines et qui selon lui pourrait guérir une large majorité de malades du Covid-19, devrait logiquement être au centre des discussions.



Cette visite n'était pas prévue à l'agenda officiel du président, pas plus que celle de ce jeudi matin au Kremlin-Bicêtre. Dans cette ville du Val-de-Marne, il a rencontré les équipes hospitalo-universitaires impliquées dans la recherche clinique contre le Covid-19. Aucun média n'a pu suivre le déplacement.



Ce déplacement à Marseille s'inscrit dans la vague de consultations qu'effectue le chef de l'Etat avant son allocution prévue finalement lundi soir. Après l'annonce de la prolongation du confinement au-delà du 15 avril, mercredi, il devrait notamment faire un point sur la situation économique et sociale, alors que l'épidémie, qui a mis à l'arrêt une bonne partie des activités du pays, a déjà précipité la France dans une récession historique.