Coronavirus - L’Ambassadeur de Chine à Dakar demande aux étudiants sénégalais de rester sur place et aux parents d'avoir confiance

Pour éviter des risques de contamination du coronavirus, Zhang Xun, Ambassadeur de Chine au Sénégal, conseille les 13 étudiants sénégalais de rester à Wuhan. Pour lui, le rapatriement n’est pas un choix prioritaire. Il l’a souligné ce mardi 11 février 2020, face à la presse à Dakar.« En ce qui concerne le rapatriement, évoqué dans la presse. A l’heure actuelle, ce n'est pas le choix prioritaire, ni celui qui doit être impérative. Certain pays l’on fait. Mais la plupart des pays ont choisi de ne pas le faire. Selon les recommandations professionnelles du Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus Directeur général de l'OMS, la façon la plus sûre pour les étrangers à Wuhan, c’est de rester sur terrain car il existe de nouvelles incertitudes en déplacement. Certains pays ont recensé des cas importé après le rapatriement ». Ce qui, selon lui à fait montrer le risque du rapatriement », a-t-il déclaré.Poursuivant sa déclaration, ZHANG Xun ajoute : «Je lance un message aux parents des 13 étudiants. Ils sont tous en bonne santé. Le gouvernement chinois, les autorités locales de Wuhan, s’occupent de ces étudiants comme leurs propres enfants. Ils bénéficient des soins médicaux, comme les autres Chinois. Et même leur repas est gratuit chaque jour ».Selon l’Ambassadeur, « il y a actuellement à Wuhan 5000 étudiants étrangers. La plupart restent là-bas et leur vie et leur santé sont assurées. Je voudrais vous dire qu’il faut avoir la confiance que la Chine est capable de surmonter cette épidémie ».Toutefois il conseille à tous les ressortissants de suivre les recommandations de l’OMS, et de prendre des mesures nécessaires et propices selon la situation locale. « Le gouvernement chinois fera le maximum pour les assister », a-t-il conclu.Pour rappel, les parents des 13 étudiants résidant à Wuhan avaient exigé le rapatriement de leurs enfants. Mais le gouvernement du Sénégal campe toujours sur sa position. Il n'a pas, selon le chef de l'Etat Macky Sall, les moyens pour les rapatrier.