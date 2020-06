Coronavirus: L'argent, point de "sature" entre le ministère de la Santé et les médecins de garde

Entre le ministère de la Santé et les médecins de garde qui ont décidé de se retirer des salles de soins des malades du coronavirus, l'argent est à l'origine de discorde. Ces étudiants en 7e et 8e années demandent le paiement de leurs primes, alors que le ministère de la Santé dit avoir atteint ses limites objectives en terme de finance.



Au cours d'une réunion entre les deux parties vendredi, la Directrice générale des établissements de santé a fait savoir que "le ministère a atteint ses limites objectives en terme de finance". Pour décanter la situation, les deux directeurs des centres concernés ont pris l'engagement de puiser dans les fonds de leurs hôpitaux respectifs pour assurer le paiement des sommes dues.



Une option qui ne rassure pas trop les médecins de gardes qui ont demandé le temps d'en discuter avec leurs camarades. Et jusqu'à tard dans la soirée d'hier, le ministère de la Santé était prêt à recruter des médecins, s'il ne s'accordait sur ce point avec les doctorants, qui semble-t-il ne sont pas prêts à reprendre les soins tant que ce point de revendication n'est pas totalement réglé, selon les informations du journal L'Observateur.