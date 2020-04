Coronavirus : L’hôpital régional de Kaolack reçoit un don de 15.000 gants

Le conseil départemental de Kaolack (centre du Sénégal) a remis à l’hôpital régional El Hadj Ibrahima Niass un don de 15 000 gants et des produits d’hygiène, selon son président Baba Ndiaye, à l’Aps.



’’Sur les 25 000 gants acquis, nous avons remis 15 000 à l’hôpital régional en plus des produits d’hygiène’’, a dit à l’APS M. Ndiaye notant qu’en ‘’cette période de Covid-19, les gants sont importants pour la protection du personnel et des populations’’.



’’Le besoin est réel en la matière car on ne peut faire des consultations sans les gants que le personnel est obligé de changer régulièrement’’, a expliqué M. Ndiaye qui dit avoir ’’sollicité l’avis de la direction de l’hôpital régional avant de faire son choix’’.



Selon le président du Conseil d’administration de l’hôpital régional, ’’le conseil départemental a également ciblé dans ses actions les autres structures sanitaires comme le district sanitaire de Kasnak et de Ndoffane qui ont en charge les centres de santé et les postes de santé’’.



Le conseil a également fait un geste similaire à l’endroit de la région médicale qui assure la coordination des activités de l’administration avec un don à la préfecture et à la sécurité avec comme cible le commissariat central.



Tous ces services ont reçu du matériel d’hygiène pour leur permettre de faire face et de lutter contre la propagation du Covid-19, a dit M. Ndiaye rappelant avoir auparavant mis en branle une première activité de sensibilisation regroupant plus de mille jeunes au stade Lamine Gueye.



Il promet très prochainement de venir en appui aux écoles coraniques (daaras) dont les pensionnaires ne peuvent actuellement sortir pour demander aux populations de leur offrir à dîner.