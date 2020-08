Coronavirus : La région de Dakar enregistre 24 cas communautaires sur les 37 de ce jour

Lors de son point quotidien sur la situation du coronavirus au Sénégal, de ce lundi 17 août 2020, le ministère de la Santé et de l’Action sociale a annoncé 75 nouveaux cas positifs, dont 37 issus de la transmission communautaire. Dakar enregistre 24, les autres régions 13.



Situation des 24 cas communautaires enregistrés dans la région de Dakar



Mermoz (4), Dakar plateau (2), Médina (2), Parcelles Assainies (2), Rufisque (1), Cambéréne (1), Cices Foire (1), Cité Fadia (1), Cité Keur Damel (1), Guédiawaye (1) , Hann(1), Hlm Grand Yoff (1), Maristes (1), Niarry Tally(1), Nord Foire (1), Sicap Amitié (1), Soprim Extension (1) et Zone de Captage (1).



Situation des 13 cas communautaires enregistrés dans les autres régions



Ziguinchor (6), Kédougou (3), Bignona (1), Bounkiline (1), Khombole (1) et Richard Toll (1).



A ce jour le Sénégal compte 12. 237 cas déclarés positifs dont 7.728 guéris, 256 décédés et donc 4.252 sous traitement.