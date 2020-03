Coronavirus - Le Conseil Constitutionnel reporte son séminaire sur "l’exception d’inconstitutionnalité"

"En raison de la situation sanitaire mondiale marquée par la propagation de l’épidémie de [coronavirus], le Conseil constitutionnel a pris la décision de reporter [son] séminaire", décide l'institution dans un communiqué reçu vendredi à l’Agence de presse sénégalais (Aps).



Le Conseil Constitutionnel annonce ainsi avoir reporté son séminaire sur «l’exception d’inconstitutionnalité» qui devait se tenir, lundi et mardi prochains, à Dakar.



"Le Conseil Constitutionnel tient à remercier ses partenaires pour leur compréhension et à exprimer ses regrets aux experts, invités et médias, quant aux désagréments occasionnés par ce report", ajoute la même source.