Coronavirus : Le district sanitaire de Pikine ceinturé

A l’exception de Pikine-Est, toutes les communes du district sanitaire de Pikine (Guinaw Rails Nord et Sud, Pikine-Nord, Est et Sud ; Dalifort et Djiddah Thiaroye Kao) sont touchées par la maladie à coronavirus. Seule la commune de Pikine-Est n’a pas encore enregistré de cas jusqu’au 11 mai en tout cas alors que Djiddah Thiaroye Kao est la localité où se concentre la majorité des malades recensés. « Le virus est en train de se propager et Pikine n’est pas épargné.



A la date du 11 mai 2020, le district a enregistré 44 cas comprenant 7 cas issus de la transmission communautaire, 36 cas contacts et un cas importé. Il faut noter que ces cas ont ceinturé le district de Pikine qui est composé de 7 communes. A l’exception de Pikine-Est, toutes les autres communes sont aujourd’hui touchées.



Au niveau du district de Pikine, la commune de Djiddah Thiaroye Kao est la plus touchée avec 21 cas à la date du 11 mai. Plusieurs malades sont néanmoins guéris », a révélé, dans Libération quotidien de ce jour, Cheikh Bassirou Mbaye, le responsable de l’éducation et de l’information pour la santé du district sanitaire de Pikine.