Coronavirus : Les Etats-Unis dépassent les 20.000 morts... Record de cas importés en Chine...

En France, ces dernières 24 heures, 353 personnes sont décédées à l’hôpital et 290 dans les Ehpad (643 au total), soit 13.832 au total, a annoncé Jérôme Salomon, le directeur général de la Santé, lors de son point quotidien ce samedi. L’Hexagone compte désormais 93.790 cas confirmés de Covid-19.



Avec 6.883 patients placés en réanimation, soit 121 de moins que vendredi, le solde entre sorties et admissions est en baisse pour la troisième journée consécutive.



Ce samedi commence le théoriquement long week-end de Pâques et les vacances de printemps pour la zone B. Pour éviter les départs en week-end en en vacances, les contrôles de police doivent être renforcés.



Avec 19.468 morts, l’Italie reste officiellement le plus endeuillé du monde, devant les Etats-Unis où ont été enregistrés 18.860 décès, selon le comptage de référence de l’université Johns Hopkins.



7h52 : Record de nouveaux cas importés en Chine



Pékin a annoncé dimanche 97 nouveaux « cas importés » de contamination, c’est-à-dire dus à des personnes arrivant de l’étranger, un niveau jamais atteint depuis début mars et la publication de ce décompte. L’épidémie est globalement endiguée dans le pays : seules deux cas locaux supplémentaires ont été recensés par le ministère de la Santé. Mais les autorités s’inquiètent d’une deuxième vague épidémique apportée par les voyageurs internationaux. Outre ces 97 nouveaux cas, portant le total à 1.280, la Chine n’a fait état d’aucun nouveau décès dû au Covid-19.



7h38 : Enquête au Québec après 31 décès dans une résidence pour personnes âgées



« Je trouve que ce n’est pas acceptable la façon dont on traite nos aînés au Québec », a lancé samedi le Premier ministre québécois François Legault, visiblement ému, en estimant qu’il y avait une « grosse négligence » de la part de cet établissement privé. La résidence Herron qui se trouve à Dorval dans la banlieue de Montréal, compte 150 résidents. Sur les 31 décès, 5 au moins sont dus au coronavirus mais on ignore encore la cause des 26 autres, a précisé le Premier ministre. Il y avait samedi 12.292 cas de coronavirus recensés dans la province du Québec et 289 décès, 48 de plus que la veille.



6h48 : Victoire par correspondance pour Joe Biden



Le candidat à l’élection présidentielle américaine a été déclaré vainqueur de la primaire démocrate en Alaska samedi soir, après un vote par courrier en raison du coronavirus. Les bulletins avaient été envoyés avant le retrait de son rival Bernie Sanders de la course à l’investiture du parti démocrate, la semaine dernière. L’ancien vice-président de Barack Obama, vainqueur assuré de la primaire démocrate, a largement remporté le scrutin en Alaska avec 55,3 % des suffrages et neuf des 15 délégués de cet Etat, ont annoncé sur Twitter les Démocrates d’Alaska. Bernie Sanders a obtenu 44,7 % des voix et huit délégués.



6h37 : La Corée du Nord appelle à des mesures plus fortes contre le virus



Le bureau politique du comité central du Parti des travailleurs de Corée, au pouvoir, a discuté samedi de la modification des objectifs politiques dans le cadre de l’épidémie, a rapporté l’agence de presse officielle KCNA, et des responsables ont appelé à une vérification stricte et complète d’une éventuelle infiltration du virus. La Corée du Nord a déclaré à de nombreuses reprises être entièrement exempte du virus. L’annonce faite dimanche par KCNA ne comporte toutefois pas cette affirmation. Plus de détails à lire par ici.



5h38 : Shinzo Abe appelle les Japonais à rester chez eux, en chanson



Pour ce premier week-end depuis la déclaration de l’état d’urgence mardi, le Premier ministre nippon a publié sur son compte Twitter une vidéo le montrant dans ce qui semble être son salon, caresser son chien, boire du thé ou regarder la télévision, appelant en légende les gens à rester chez eux pour « sauver des vies ». A gauche, on peut voir le musicien et acteur Gen Hoshino interpréter sa chanson Uchi de odorou (« Dansons à la maison »), mise en ligne la semaine dernière.



5h14 : « L’obscurité et la mort n’ont pas le dernier mot », déclare le pape François



« Nous pouvons et nous devons espérer », malgré des « jours tristes », a assuré le pape François dans une homélie prononcée dans la basilique Saint-Pierre samedi soir, à la veille de Pâques. « Tout ira bien, disons-nous avec ténacité en ces semaines, nous agrippant à la beauté de notre humanité et faisant monter du cœur des paroles d’encouragement. Mais, avec les jours qui passent et les peurs qui grandissent, même l’espérance la plus audacieuse peut s’évaporer », a-t-il convenu. « Faisons taire le cri de mort, ça suffit les guerres ! Que s’arrêtent la production et le commerce des armes, parce que c’est de pain et non de fusils dont nous avons besoin », a-t-il lancé.

4h53 : La Cour suprême appelée à défendre le droit à l’IVG au Texas



Des défenseurs du droit à l’avortement ont demandé samedi à la Cour suprême des Etats-Unis d’intervenir en urgence pour forcer le Texas à rétablir ce droit suspendu dans l’Etat depuis le début de la pandémie. Ce recours est le premier lié au Covid-19 à parvenir devant la plus haute juridiction américaine qui fonctionne uniquement par écrit depuis près d’un mois. La Cour, qui a légalisé les interruptions volontaires de grossesse (IVG) en 1973, devra dire si un Etat peut suspendre cette jurisprudence au nom d’une urgence de santé publique.



3h41 : Plus de 10 % de l’équipage d’un porte-avions américain porteur du virus



Plus de 10 % des 4.800 membres d’équipage du Theodore Roosevelt ont été testés positifs au nouveau coronavirus, a indiqué samedi à l’AFP un porte-parole de la marine américaine. Selon cette source, « 92 % de l’équipage du TR a été testé. A ce stade, 550 sont positifs et 3.673 négatifs ». Le porte-parole a précisé que 3.696 personnes avaient été transférées dans des hôtels ou des casernes sur l’île de Guam dans le Pacifique, où le navire est à quai depuis que son ancien commandant a tiré le signal d’alarme pour faire évacuer son navire contaminé par le coronavirus, avant d’être démis de ses fonctions.



3h19 : 1.920 morts en 24h aux Etats-Unis, soit un léger ralentissement



Au cours des vingt-quatre heures précédentes, le Covid-19 avait fait 2.108 morts aux Etats-Unis, où l’épidémie a causé 20.506 décès au total, le bilan le plus lourd pour un pays dans le monde, selon un décompte de l’Université Johns Hopkins, qui fait référence.



2h56 : Les personnes âgées confinées encore plusieurs mois, avertit l’UE



Les contacts des personnes âgées avec leur environnement en Europe vont devoir rester limités jusqu’à au moins la fin de l’année, a mis en garde la présidente de la Commission européenne. « Sans vaccin il faut limiter autant que possible les contacts des seniors », notamment ceux qui vivent dans les maisons de retraite, a déclaré Ursula von der Leyen dans le quotidien allemand Bild paru dimanche. « Je sais que c’est difficile et que l’isolement pèse mais c’est une question de vie ou de mort, nous devons rester disciplinés et patients », a-t-elle dit. « Les enfants et les jeunes jouiront plus tôt de davantage de liberté de mouvement que les personnes âgées et celles avec des antécédents médicaux », a dit la dirigeante allemande de l’exécutif européen, disant « espérer » le développement d’un vaccin par un laboratoire européen « vers la fin de l’année ». « Pour qu’on puisse ensuite rapidement vacciner nous sommes déjà en discussion avec des fabricants sur des capacités de production mondiales », a-t-elle dit.



2h37 : A quoi ressemble la vie après le coronavirus ?



Ils peuvent flâner dans les supermarchés, toucher sans crainte les poignées de portes et même « lécher les bancs ». Alors que le monde s’installe dans un confinement parti pour durer, le New York Times publie des témoignages de ceux qui ont déjà contracté le Covid-19 et y ont survécu. L’épidémiologiste Anthony Fauci, conseiller de la Maison-Blanche sur le coronavirus, se dit « très confiant » dans le fait que ces ex-patients sont protégés contre une nouvelle infection, mais il n’existe encore aucun test parfait d’immunité, et donc aucun moyen d’en avoir la certitude. A lire par ici (en anglais).



2h24 : La confiance dans le gouvernement pour faire face au virus s’émousse



Quelque 45 % (- 3 points) des sondés ont confiance dans le gouvernement pour aider les entreprises à affronter la crise, et 38 % (- 6 points) lui font confiance en général pour combattre l’épidémie et ses conséquences, selon cette étude Ifop pour le Journal du Dimanche, faisant suite à une précédente enquête réalisée les 26 et 27 mars. Le sondage est publié à la veille de l’intervention télévisée d’Emmanuel Macron, qui doit notamment s’exprimer sur la poursuite du confinement et les conditions de sa sortie.



2h12 : Le Royaume-Uni donne 200 millions de livres pour les pays en développement



Annoncé dimanche, ce don de 227,6 millions d’euros supplémentaires aux pays en développement aura notamment pour but « d’éviter qu’une deuxième vague mortelle ne touche le Royaume-Uni ». Cette aide sera reversée à diverses organisations britanniques ou internationales, a précisé le ministère du Développement international dans son communiqué : 130 millions de livres (148 millions d’euros) iront ainsi à l’ONU, dont 65 millions à l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), et 50 millions à la Croix rouge internationale. « Le coronavirus ne connaît pas de frontières. Nous ne pourrons protéger efficacement les Britanniques que si nous aidons les pays en développement à renforcer leurs systèmes de santé », a déclaré la ministre du Développement international Anne-Marie Trevelyan.



Le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, s’est réjoui de cette nouvelle « généreuse contribution », saluant une prise de position « forte » qui montre « qu'une menace globale exige une réponse mondiale». « Nous sommes tous dans le même bateau, ce qui signifie que protéger la santé mondiale contribuera à protéger la santé des Britanniques », a-t-il déclaré.



1h14 : Dix-neuf présidents de départements PS réclament un « revenu de base » universel



Dix-neuf présidents PS de départements réclament dimanche l’instauration d’un « revenu de base » universel, présenté comme un outil pragmatique pour lutter contre la pauvreté dans le contexte de l’épidémie du coronavirus. « Alors que la crise sanitaire du Covid-19 évolue chaque jour un peu plus en une crise économique mondiale, poussant nos systèmes de solidarité dans leurs retranchements, le revenu de base apparaît (…) comme une solution pour amortir le choc social qui risque de faire basculer nombre de nos concitoyens dans la précarité », écrivent-ils dans une tribune publiée par le Journal du Dimanche. L’allocation qu’ils préconisent serait « sans contrepartie mais avec un accompagnement renforcé, automatique pour résoudre le problème du non-recours aux droits, ouverte dès 18 ans pour lutter contre la précarité des plus jeunes, dégressive en fonction des revenus d’activité et d’un montant égal au seuil de pauvreté. »



22h08 : Plus de 20.000 morts aux Etats-Unis, selon l'université Johns Hopkins



La pandémie de nouveau coronavirus a franchi le cap des 20.000 morts aux Etats-Unis, selon un bilan ce samedi de l'université Johns Hopkins, qui fait référence.



L'épidémie de Covid-19 a tué au moins 20.071 personnes aux Etats-Unis, où se trouve également le plus grand nombre de cas de contaminations (519.453), selon la célèbre université basée à Baltimore (est).



21h57 : La Real Sociedad baisse les salaires de ses joueurs



La Real Sociedad annonce être parvenue à un accord en vue d’une diminution des salaires de ses joueurs, qui pourrait atteindre les -20 %, en raison de l’arrêt des compétitions en Espagne à cause de la pandémie de nouveau coronavirus. « Un accord a été conclu avec les joueurs de l’équipe première masculine pour la réduction de leur salaire de 20 % au cas où la compétition ne reprendrait pas (cette année), et de 5 % au cas où la saison pourrait reprendre », a expliqué le club de football dans un communiqué.



21h35 : Le bilan de la pandémie dans le monde



La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 107.064 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles ce samedi à 19h. Plus de 174.5290 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués dans 193 pays et territoires depuis le début de l’épidémie. Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu’une fraction du nombre réel de contaminations, un grand nombre de pays ne testant que les cas nécessitant une prise en charge hospitalière. Parmi ces cas, au moins 344.600 sont aujourd’hui considérés comme guéris. Depuis le comptage réalisé la veille à 19h, 6.205 nouveaux décès et 81.219 nouveaux cas ont été recensés dans le monde. L’Europe totalisait samedi à 19 heures 73.948 décès pour 898.273 cas, les Etats-Unis et le Canada 20.560 décès (537.612 cas), l’Asie 4.734 décès (134.227 cas), le Moyen-Orient 4.649 décès (96.597 cas), l’Amérique latine et les Caraïbes 2.381 décès (57.797 cas), l’Afrique 726 décès (13.297 cas) et l’Océanie 66 décès (7.496 cas).



21h07 : Plus de 40 personnes en garde à vue pour des émeutes en plein confinement à Bruxelles

La police belge a arrêté ce samedi 43 personnes qui avaient pris part à une émeute après une collision mortelle entre une voiture de police et un jeune homme à scooter, ont annoncé les autorités. Les troubles avaient commencé vendredi lorsqu’une patrouille de police avait demandé de s’arrêter à un homme de 19 ans qui conduisait un scooter dans le quartier d’Anderlecht. Alors que les fonctionnaires avaient pris en chasse le deux-roues, celui-ci était entré en collision avec une deuxième voiture de police et son conducteur avait été tué sur le coup.



20h25 : 2,5 millions de tests bientôt distribués en Italie



Les autorités sanitaires italiennes vont distribuer 2,5 millions de tests dans le pays la semaine prochaine, a annoncé le responsable de la lutte contre la pandémie de coronavirus. Lors d’une conférence de presse, le commissaire extraordinaire du gouvernement italien pour le coronavirus, Domenico Arcuri, a expliqué que « 2,5 millions de tests seront distribués dans les régions la semaine prochaine ». Pour l’instant, un peu moins d’un million de tests ont été faits depuis le début de la pandémie en Italie, où près de 20.000 personnes sont mortes et où environ 100.000 sont actuellement positives.



20h20 : La CGT réclame la « fermeture temporaire » d’un site de STMicroelectronics en Isère

La CGT réclame la « fermeture temporaire » de deux unités de production du fabricant de semi-conducteurs STMicroelectronics à Crolles (Isère), estimant que les risques de contamination au coronavirus ne sont « pas écartés » pour les salariés. Le syndicat demande « la mise en sécurité qu’il convient pour un site Seveso seuil haut », écrivent David Majewski et Serge Sahaguian, respectivement trésorier et secrétaire de l’antenne CGT, dans un courrier adressé vendredi au préfet de l’Isère. Le 18 mars, la CGT a déclenché sur le site de Crolles une procédure de « danger grave et imminent » après avoir observé « une multitude de manquements de la part de la direction de ST à la sécurité » des salariés, intérimaires et sous-traitants.



20h16 : L’OMS presse le Bélarus de durcir ses mesures face à la hausse du nombre de cas

L’Organisation mondiale de la Santé a averti le Bélarus que l’épidémie de Covid-19 connaissait une « hausse rapide » du nombre de cas sur son territoire, signe de l’échec de son approche souple pour endiguer la propagation du virus. Il existe « des preuves de l’augmentation rapide du nombre de cas » au Bélarus, a indiqué Dr Patrick O’Connor du bureau européen de l’OMS, en mission dans le pays de 9,5 millions d’habitants, un des rares pays d’Europe à n’avoir pas ordonné de confinement. « Le nombre de cas double quasiment tous les deux ou trois jours, ce qui indique le début d’une transmission au sein de la communauté », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse à Minsk, mettant en garde : la situation « réclame de nouvelles mesures ». Ce samedi, les autorités de Santé bélarusses ont annoncé avoir recensé 23 décès sur 2.226 cas de contaminations, parmi lesquels figurent 301 soignants.



