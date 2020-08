Coronavirus Louga: plus que 5 malades dont 04 confinés à domicile

Dans l'absolu, la situation du Civid-19 se stabilise dans la région de Louga si l'on tient compte des informations fournies par le médecin-chef de région Cheikh Saadbou Senghor ce vendredi 07 juillet 2020.

Selon lui, la situation se présente ainsi : "Louga est à 53 cas ce jour, nous avons eu depuis l'assouplissement des mesures 11 nouveaux cas dont 6 voyageurs sortant à Kébémer, Darou Mousty, Sakal, Koki et Louga".

Il a encore commenté : "À ce jour, nous avons 01 cas en hospitalisation au CTE et 4 cas positifs suivis à domicile''.

Pour le moment à Louga, l'on se pose des questions sur le long silence des autorités sanitaires locales depuis l'assouplissement des mesures liées à l'état d'urgence, comme si la région été définitivement et totalement épargnée par la pandémie.



LougaWebMedia