Coronavirus: Macky Sall va s'adresser à la nation mardi 12 mai

Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a rapporté ce samedi 83 contaminations supplémentaires au nouveau coronavirus. A ce jour , on dénombre 1.634 cas confirmés, dont 643 guérisons et 17 décès.

Le Président de la République Macky Sall va s'adresser à la Nation le Mardi 12 Mai prochain à 20 heures. Son discours va porter sur la gestion et l'évolution de la pandémie du coronavirus, informe la Rts.Cette adresse à la nation du chef de l'État va intervenir au moment où beaucoup de Sénégalais demandent l'ouverture des mosquées et des églises mais aussi le réaménagement des horaires du couvre-feu en raison du ramadan.Vendredi dans la région de Kaolack, au centre du Sénégal, un iman a été convoqué par la police après avoir dirigé la prière sous les ordres de son guide religieux. Ce dernier de la confrérie des Niassenes, parmi les plus influentes du pays, avait fait le déplacement pour accompagner l'iman. Ils sont tous les deux rentrés après la rencontre avec les forces de l'ordre. La convocation a suscité beaucoup de d'indignations sur les réseaux asociaux.Et même temps, le pays voisin, Mali a levé ce samedi le couvre-feu décrété sur toute l'étendue du territoire. Jeudi la Côte d'Ivoire a réaménagé les horaires du couvre-feu qui passent de 23h à 4h du matin au lieu de 21h à 5h. Le président Sall pourrait bien prendre des mesures allant dans ce sens.