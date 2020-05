Coronavirus: Mbaye Diagne menacé d'être expulsé de son logement

L'international sénégalais de Galasatary prêté à Fc Burges se retrouve dans une situation compliquée avec le coronavirus. Mbaye Diagne est menacé par son propriétaire d'être mis à la porte avec sa femme et ses deux enfants, relate Het Nieuwsblad visité par PresseafriK.



En raison de la pandémie de coronavirus, le joueur n'a pas pu quitter la maison qu'il loue à Knokke-Heist le 30 avril, date de la fin de son bail. Il n'y a pas de vols et Diagne n'a pas pu trouver de compagnie de déménagement. La famille a donc décidé de rester dans la maison louée.



"Mbaye Diagne veut quitter la Belgique le plus vite possible, mais à cause du coronavirus, nous avons une situation de force majeure dont personne n'est responsable. Il est particulièrement inapproprié de vouloir mettre une famille avec deux enfants à la rue juste comme ça. La location est soumise à des règles qui doivent être respectées. Ce n'est pas parce que Mbaye Diagne a fait la une des journaux dans le passé qu'une diffamation doit être commise contre lui maintenant", déplore Sébastien Ledure, avocat de Diagne