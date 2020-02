Coronavirus: Pour les cadres de BBY, « la vie des Sénégalais vivants à l’étranger ne vaut pas plus que celle des populations hôtes »

La coordination des cadres de BBY s’est réunie, le week-end dernier pour aborder les points saillants de l’actualité.

Relativement à la situation qui prévaut en Chine avec l’apparition du Coronavirus, suite à laquelle le chef de l’Etat Macky Sall s’oppose au rapatriement des étudiants, «les cadres saluent la décision responsable du Gouvernement sénégalais de faire confiance au dispositif mis en place par la République populaire de Chine qui jusque-là protège nos compatriotes». Pour eux, « la vie des Sénégalais vivants à l’étranger ne vaut pas plus que celle des populations hôtes. La représentation diplomatique du Sénégal poursuivra, sans doute, la veille de manière permanente, pour qu’à chaque instant la meilleure décision soit prise en ce qui concerne nos compatriotes. Les cadres de la majorité soutiennent le peuple chinois dans la bataille qu’elle mène contre cette épidémie », soutiennent-ils dans un communiqué parvenu à PressAfrik.



Sur un autre volet, les cadres se sont félicités de la publication des rapports, sur trois ans, de la Cour des Comptes. Ils recommandent une exploitation objective des rapports dans le respect des droits de toutes les personnes intéressées. En outre, les cadres de BBY invitent les Sénégalais à veiller à ne jamais se départir du caractère pédagogique des missions d’audit et de vérification. "Cette course folle et effrénée à la culpabilité est malsaine et devient de plus en plus inquiétante. Elle enlève aux rapports diffusés leur vocation de vérification de l’efficience, de l’identification des bonnes pratiques sociales et sociétales et, d’amélioration en continue des performances", peut-on lire dans le document.



Pour finir, « les cadres de BBY notent avec désolation un glissement non justifié vers la surenchère, et parfois la violence lors de certaines revendications sociales ou corporatistes comme dernièrement à Saint Louis. Les cadres de BBY en appellent à la vigilance face à des fossoyeurs de la République, grands destructeurs de la paix et de l’unité nationale. »