Coronavirus Sénégal: la barre des 1000 malades sous traitement atteinte...

Ce dimanche 10 mai 2020, le Sénégal a enregistré 75 nouveaux cas positifs à la maladie de Covid-19. Ce qui, avec les 975 malades sous traitement déclarés hier samedi, les 7 patients guéris annoncé aujourd'hui et les 3 décès enregistrés ces dernières 24 heures, porte le nombre de malade sous traitement dans les différents centres hospitaliers et extra-hospitaliers à 1040.



Le ministère de la Santé et de l'Action sociale, appliquant bien les recommandations du Comité national de gestion des épidémies, a bien anticipé la situation, le 02 mai dernier, en adoptant la stratégie de la prise en charge extra-hospitalière. Une manière de désengorger les hôpitaux et autres centres de traitement aménagés exclusivement pour le traitement des malades atteints de Covid-19.



Etant donné que plus de 50% des cas positifs sont asymptomatiques ou ne présentent que peu de symptômes, les personnes âgées et celles immunodéficientes vont bénéficier de meilleures conditions de traitement avec cette vague de nouveaux malades favorisée par l'augmentation de tests effectués.



Pour rappel, le Hangar de l'Aéroport militaire Léopold Sédar Senghor, la Base aérienne de Guéréo et le Centre des armées de Thiès ont été mis à la disposition des équipes médicales pour le traitement des cas asymptômatiques ou qui présentent peu de symptômes.