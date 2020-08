Coronavirus : Serigne Moustapha Sy testé positif

Serigne Moustapha Sy, responsable moral des Moustarchidines Wal Moustarchidaty, a été testé positif au coronavirus. Selon le journal « Les Echos », le guide religieux est actuellement interné à l’hôpital Principal de Dakar.



Il faut dire que le coronavirus touche de plus en plus de personnes surtout les plus hautes autorités sénégalaises. Après que des personnalités politiques dont Aliou Sall et Oumar Sarr aient été testées positives au virus, un premier cas dans la famille religieuse vient d'être noté.