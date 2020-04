Coronavirus: Un cas positif annoncé à la Senelec, le malade est pris en charge par les autorités sanitaires (communiqué)

Dans un communiqué parcouru par PressAfrik, la Direction générale de la Senelec a annoncé son premiers cas positif au coronavirus, ajoutant que l’agent en question est en train d’être traité par les services du ministère de la Santé. La direction a rassuré la mise en quarantaine des personnes qui sont entrés en contact physique avec l’agent. Son domicile aussi a été désinfecté.



« Il faut noter que les autorités sanitaires avaient pris toutes les dispositions nécessaires de mise en quarantaine des contacts bien avant la publication des résultats de l’agent infecté. Elles ont informé et sensibilisé tous les cas contacts à propos du virus, son mode de propagation et de contamination et les mesures barrières à prendre pour ne pas contaminer leurs familles et proches. Ces cas ont également bénéficié d’un soutien moral de la part des professionnels de la santé », lit-on sur la note de la Senelec.