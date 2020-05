Coronavirus à Madagascar: des «erreurs» dans les résultats de tests de l'Institut Pasteur

Cinquante-six tests ont pu être menés à bien. Il en ressort que seulement 5 personnes sont effectivement atteintes du coronavirus. C'est ce qu'indique le communiqué du gouvernement transmis tard ce mercredi soir. Onze personnes doivent être testées à nouveau, car la quantité de prélèvement n'était pas suffisante pour effectuer l'analyse. Des contre-tests qui ont été réalisés par le laboratoire Charles Mérieux et par l'Institut Pasteur simultanément.



Mais l'affaire n'est pas encore close



Les investigations vont se poursuivre, car « les éléments de réponse fournis sur les résultats erronés n'ont pas permis d'élucider les failles et les responsables », souligne le communiqué. « L'Institut Pasteur avait indiqué qu'il y avait 67 cas positifs. Finalement, il n'y en a que 5. Donc, c'est très grave et c'est par rapport à ces anomalies que nous leur avons posé des questions. Mais pour le moment, ils ne nous ont pas donné de réponse satisfaisante », explique la porte-parole du gouvernement et ministre de la Communication, Lalatiana Rakotondrazafy.



Pour éviter de nouvelles « erreurs », ce ne sera plus l'Institut Pasteur seul qui effectuera les tests sur les nouveaux cas suspects de Covid-19. « Le laboratoire Charles Mérieux les réalisera aussi en même temps », précise la porte-parole du gouvernement.



Ces investigations avaient été déclenchées à la suite de la publication, jeudi 7 mai, de chiffres divergents de contaminations au coronavirus. Les autorités malgaches avaient annoncé 35 cas positifs au Covid-19, l'OMS 67. Ces chiffres ont semé la confusion. Doutant des résultats, les autorités ont donc demandé à l'Institut Pasteur de Madagascar de rendre des comptes. Des contre-tests ont aussi été effectués sur les 67 personnes concernées par un autre laboratoire.