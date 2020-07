Coronavirus à la prison de Diourbel: 8 détenus et le major de l’infirmerie testés positifs

On le redoutait, mais c’est enfin arrivé. Le coronavirus s’est bien installé dans les prisons du Sénégal et la Maison d’arrêt et de correction (Mac) de Diourbel, situé à environ 150 kilomètres à l'est de Dakar est la plus touchée. Neuf (9) individus : 8 prisonniers et le major de l’infirmerie ont été testés positifs au virus.



Ils ont été contaminés par le premier cas, un détenu âgé de 59 ans. Ce dernier est un délinquant récidiviste emprisonné pour trafic de chanvre indien. L’Observateur qui donne l’information, renseigne que tous les 10 cas de Covid19 vont être transférés à Thiès, selon les dispositions prises par l’administration pénitentiaire.



Pour rappel, le premier cas de Covid-19 signalé par l'administration pénitentiaire a été enregistré à la Mac de Thiès, il y a quelques jours.