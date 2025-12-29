Groupe La Poste : 268 salariés négocient « un départ volontaire » pour éviter des licenciements

Au Sénégal, face à la « période difficile » que traverse La Poste, 268 salariés de la structure ont négocié un « départ volontaire » en 2025, dans le but d’éviter des « licenciements pour motifs économiques », selon la Radio Sénégal Internationale (RSI), ce lundi.



« Ce plan de départ volontaire négocié constitue un préalable structurant au processus de retraitement de la poste. Il vise notamment la stabilisation de la masse salariale, condition essentielle à l'équilibre financier. L'objectif de l'Etat, c'était de faire partir 411 personnes chaque année, sur 3 ans. Mais avec les négociations d'aujourd'hui, il n'y aura que 268 agents qui devront partir en 2025 », explique Lamine Ndiaye, secrétaire général du syndicat national de la poste.



La radio précise que ce « départ volontaire » intervient après un protocole d’accord impliquant les acteurs du secteurs dont le Syndicat national des travailleurs de la poste (SNTP) dirigé par Aminata Diouf.



Pour rappel, la masse salariale de la Poste est « de 18 milliards FCFA alors que la rémunération du service public allouée par l'Etat est de 12,7 milliards de FCFA ».