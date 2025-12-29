Gernot Rohr face au Sénégal: “Un match nul serait déjà un très bon résultat”

En conférence de presse ce lundi, le technicien franco-allemand a souligné l’importance de confirmer la victoire obtenue précédemment.

« L’objectif maintenant, c’est de confirmer cette victoire et de faire un résultat qui nous permette de nous qualifier pour les huitièmes de finale. Avec quatre points, un match nul par exemple, on serait quasiment sûrs d’y être. Même avec trois points, c’est parfois possible, selon le goal-average. On sait que ce sera serré, mais on a de l’espoir », a expliqué le sélectionneur béninois.

Conscient de la puissance offensive des “Lions” du Sénégal, Gernot Rohr insiste sur la nécessité d’une organisation collective irréprochable.« La priorité, c’est d’être bien organisés défensivement face à des attaquants de très haut niveau. Ce ne sera pas seulement le travail de la défense, mais celui des onze joueurs. Il faudra aussi retrouver un équilibre au milieu malgré une absence importante, afin de rester solides contre une grande équipe. Mais pas question pour autant de se contenter de défendre », a-t-il prévenu.

Déterminé à jouer sa chance jusqu’au bout, le sélectionneur béninois affiche clairement ses intentions. « Nous voulons être conquérants, solidaires et combatifs. Ce ne sera pas le même adversaire que le Botswana, il faudra encore plus d’efforts. Un match nul serait déjà un très bon résultat, mais si on arrive à marquer en contre-attaque ou en attaque placée, ce serait encore mieux », a dit Gernot Rohr.

À la veille de la troisième et dernière journée du groupe D de la CAN 2025 face au Sénégal, le sélectionneur du Bénin, Gernot Rohr, affiche son ambition : décrocher un résultat positif pour se hisser en huitièmes de finale.