Coronavirus à la prison de Diourbel: Me Abdoulaye Babou demande l’annulation de toutes les audiences

La peur a laissé place à la panique depuis l’annonce des cas de Covid-19 à la Maison d’arrêt et de correction (Mac). L’avocat Me Abdoulaye Babou demande la suspension de toutes les audiences au niveau du tribunal de Diourbel pour éviter toute contamination.



« Il a été signalé des cas de contamination au niveau de la Mac de Diourbel, presque une dizaine. Compte tenu de cette situation et de la promiscuité qu’il y a entre les gens gardés, les prisonniers et autres avec le public, je crois que la première mesure qu’il fallait prendre c’est de suspendre les audiences», a déclare l'avocat joint par Rfm.



M. Babou de poursuivre : « Au moment où je vous parle, je suis actuellement au Palais de justice de Diourbel, où j’assiste un client dans une procédure d’instruction, donc moi-même qui vous parle, je suis exposé, je suis en danger et je suis obligé de venir assister mon client ».



La robe noire qui sonne l'alerte informe que son client est un détenu, il a été extrait de la prison de Diourbel. « On est dans le bureau du Doyen des juges d’instruction, donc on n’est pas protégé », a-t-il déploré.



L’avocat se pose la question de savoir : pourquoi le ministre de la Justice n’a pas pris la décision de suspendre les audiences ? Pour lui, « c’est un foyer de nature à s’étendre ».