Coronavirus au Sénégal : 88.106 tests effectués depuis le 2 mars (Dr Bousso)

Dr Abdoulaye Bousso, Directeur du Centre des opérations d'urgence sanitaire (COUS), a révélé que 88.106 tests de covid19 ont été effectués depuis le début de la maladie au Sénégal, le 2 mars, ajoutant que l’Institut Pasteur a fait les 86% des tests et l'Institut de recherche en santé de surveillance épidémiologique et de formation (IRESSEF), les 14%.



« Au vu de cette situation, on peut dire que la situation est préoccupante. Ce qu’il faut savoir est que le Sénégal ne constitue pas une exception dans le monde. Aujourd’hui, la barre des 10 millions de cas a été franchie, la barre des 500.000 décès l’a été aussi et plus de 188 pays sont touchés », a-t-il rappelé.



« A quatre mois d’épidémie, nous avons une progression de la plupart de nos indicateurs. Nous avons fait le point sur l’ensemble des trois premiers mois comparé au mois de juin. En terme de nombre de cas, nous avons une progression de 38% avec plus de 2.765 cas notés dans le courant du mois de juin », a dit Dr Bousso lors du point sur la situation de la maladie.



Il a fait savoir que la proportion du nombre de guéris à très bien évoluée car nous étions 2.414 guéris, alors que nous sommes à 4.599, soit un taux de guérison de 65%. Toutefois, le nombre de décès a fortement augmenté surtout pour ce mois de juin comparé aux mois précédents, avec une progression de 74 décès.



Par rapport à l’âge des patients, les moins de 20 ans, représente 16%, entre les 20 et 59 ans représentent 69%, et les 60 ans et plus représente 15% des cas. S’agissant de la répartition des sexes, c’est toujours les hommes qui viennent en tête avec 58,68% contre 41,32% chez les femmes.