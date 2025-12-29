Keur Massar : une fausse filière douanière au cœur d’une escroquerie à 43 millions de FCFA

Une affaire aux contours troublants mêlant escroquerie, usurpation d’identité et possible détournement de saisie douanière secoue Keur Massar. Une cargaison de tabac à chicha estimée à 36 millions de francs CFA, pourtant officiellement saisie par les services des Douanes, se serait retrouvée écoulée sur le marché dakarois, selon des révélations de L’Observateur. Une situation pour le moins déroutante qui a conduit à l’interpellation d’un premier suspect par la Brigade de recherches de la gendarmerie de Keur Massar.Au centre de ce dossier, Mouhamed P. Sghair, un commerçant tunisien installé de longue date au Sénégal. D’après le quotidien, l’homme est contacté par téléphone depuis la France par un individu se présentant sous le nom de Cheikh Traoré. Celui-ci lui propose une opération commerciale présentée comme hautement rentable : l’importation de tabac à chicha, un produit très demandé dans certains milieux huppés de Dakar.Pour lever toute réticence, son interlocuteur assure disposer de relais au sein de la Douane sénégalaise. Peu après, Mouhamed reçoit effectivement un appel d’un certain A. Cissé, qui se présente comme agent des Douanes au Port autonome de Dakar. Pour achever de le convaincre, ce dernier le met en relation avec un troisième homme, Oumar Gueye, se faisant passer pour un colonel des Douanes, capable de « sécuriser » l’ensemble de l’opération d’importation.Rassuré par cette mise en scène bien huilée, le commerçant tunisien se rend en Mauritanie avec une enveloppe de 36 millions de francs CFA pour l’achat de la marchandise. Le trajet aller se déroule sans incident. Mais au retour, tout bascule. Sur dénonciation de ceux-là mêmes qui lui avaient promis protection et facilitation, Mouhamed est interpellé par les Douanes à Ourossogui. Sa cargaison est saisie et une amende de 7 millions de francs CFA lui est infligée. Contraint, il s’en acquitte avant de rentrer à Keur Massar, convaincu d’avoir tout perdu.Ce n’est que plus tard que l’affaire prend une tournure encore plus dérangeante. Alors qu’il tente de se relever d’une perte globale estimée à 43 millions de francs CFA, Mouhamed apprend que le tabac à chicha censé avoir été saisi circule librement à Dakar. Intrigué, il mène ses propres vérifications et découvre que ses prétendus contacts au sein de la Douane seraient en réalité de simples escrocs ayant usurpé des fonctions officielles.Il saisit alors le parquet, qui confie l’enquête à la Brigade de recherches de Keur Massar, dirigée par l’adjudant Abdou Aziz Gningue. Les investigations progressent rapidement. Le vendredi 26 décembre, A. Cissé est interpellé et placé en garde à vue. Il est poursuivi pour association de malfaiteurs, escroquerie portant sur 43 millions de francs CFA, ainsi que pour usurpation d’identité et de fonction de douanier, rapporte L’Observateur.