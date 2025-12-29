Kolda : les conseillers municipaux adoptent à l'unanimité un budget 2026 de plus d'un milliard et demi

Le conseil municipal de Kolda a adopté à l’unanimité, ce lundi 29 décembre, le budget de la commune pour l’exercice 2026. Celui-ci s’élève à 1 627 000 000 de francs CFA.



Dans le détail, 840 500 000 francs CFA sont destinés au fonctionnement, tandis qu’une enveloppe de 786 500 000 francs CFA est consacrée à l’investissement, a précisé le deuxième adjoint au maire lors du point de presse tenu au terme de la session budgétaire.



Selon Fabouly Gaye, plusieurs projets structurants figurent parmi les priorités de l’exercice 2026. Il s’agit notamment de la construction du stade municipal, pour un coût estimé à 240 millions de francs CFA, ainsi que de la réalisation d’une piscine municipale, accompagnée d’infrastructures connexes, dont un parcours sportif aménagé le long des berges du fleuve.



À ces projets s’ajoute la construction d’un logement pour sage-femme au quartier Gadapara, une initiative visant à renforcer l’offre de soins de proximité et à améliorer les conditions de travail du personnel de santé.



L’amélioration de la voirie constitue également un axe majeur du budget 2026. À cet effet, la mairie de Kolda s’est dotée d’une unité de fabrication de pavés, destinée à faciliter la réalisation de certains axes routiers, notamment ceux menant vers les quartiers périphériques souvent confrontés aux inondations. Cette initiative devrait contribuer au désenclavement de ces zones et à une meilleure mobilité urbaine, a souligné M. Gaye.