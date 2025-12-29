Hajj 2026 : les inscriptions seront définitivement clôturées le 7 février

La Délégation générale au Pèlerinage porte à l'attention du public et plus particulièrement des futurs pèlerins aux Lieux saints de l'Islam que les inscriptions pour la Hajj 2026 seront définitivement clôturées le 7 février 2026, conformément au calendrier saoudien largement communiqué depuis le 02 juillet 2025.



Dans un communiqué publié ce 29 décembre, la DGP précise qu’aucune inscription ne sera plus possible passé ce délai.



La Délégation informe que les formalités d'enrôlement des pèlerins déjà inscrits débutent le mardi 06 janvier 2026 au Hangar pèlerins à Dakar et dans les cinq autres pôles régionaux de Ziguinchor, Saint Louis, Tambacounda, Touba et Kaolack, sur convocation de la DGP.