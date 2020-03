Coronavirus au Sénégal : Les germes de l’hécatombe face à l’inexistence d’une véritable armada de l’Etat

La machine gouvernementale grippée ou en panne d’inspiration et d’ouverture

L’urgence d’aller vers un dépistage de masse 1000/jour

Sur le plan institutionnel, des efforts considérables devront être faits pour corriger mais surtout réduire au maximum l’hécatombe. Depuis le début de cette pandémie au Sénégal, on ne sent pas encore l’emballement d’une véritable machine de guerre capable d’endiguer cette épidémie. Le dispositif, qui doit être mis en place par le gouvernement, qui travaille tambour battant et qui produit les résultats mesurables, rassurants et perceptibles par tous n’est pas encore installé. Où s’il est en place, il n’est pas encore huilé pour produire les résultats tant attendus.Même si après les deux grandes sorties du président de la République depuis le déclenchement de la guerre, des ministres notamment de l’Intérieur, des Transports aériens, des Transports terrestres, du Commerce, de la Communication ont cherché au niveau déconcentré à matérialiser ces décisions, il faut tout de même reconnaitre qu’ils ne vont pas au bout de leur logique. Ces mesures sont appliquées partiellement ou dans leur portion congrue. Pire, il n’y a pas encore véritablement des actions coordonnées du gouvernement avec un vrai chef d’orchestre qui identifie les prioritaires, veille sur l’exécution des tâches, fait les évaluations et les correctifs nécessaires dans le feu de l’action.A travers la gestion de cette pandémie, les limites des entités du gouvernement sont bien en évidence. Et le comble, c’est que cet élan de solidarité tant souhaité et recherché par le président de la République bute sur l’orgueil et le manque de générosité de fonctionnaires et autres membres du personnel de certains ministères.Aujourd’hui, beaucoup de citoyens sénégalais ont travaillé sur des solutions et font des offres de propositions aux entités du gouvernement mais elles sont quasiment toutes rejetées ou négliées. Or, si un comité inclusif de coordination et de gestion de la pandémie avait été mis en place, il pourrait en plus de la stratégie gouvernementale en cours d’exécution, recueillir, évaluer et voir les modalités de mise en œuvre des meilleures solutions et propositions qui permettraient rapidement de venir à bout du Coronavirus.Entre le 2 où le premier cas a été signalé et le 20 mars, avec tout le flux d’arrivés au Sénégal et de potentiels individus atteints, nous n’en sommes qu’à 1441 dépistages dont 162 cas positifs soit 11% des personnes testées. Compte tenu de la situation réelle du pays et décrite en haut, le ministère de la Santé devrait rapidement réquisitionner tout le personnel de santé du Sénégal, les former et partager le protocole de test et de prise en charge. A partir de cette semaine, tous les districts sanitaires pour ne pas dire les centres de santé devraient pouvoir faire les prélèvements et les envoyés aux deux instituts. Avec l'Institut de Recherche en santé de surveillance épidémiologique et de formation (IRESSEF) et l’Institut Pasteur de Dakar, le Sénégal devrait pouvoir passer à 1000 tests par jour. Comme l’Allemagne, nous pourrons cerner l’épidémie et amoindrir sa propagation.Dans le même sillage, avec toutes les participations financières et logistiques à l’effort de guerre mais aussi les dispositions prises par le chef de l’Etat, les conditions des malades du Coronavirus devraient être améliorées et gérées avec plus de sérieux. Des patients à Diamniadio sont dans l’angoisse parce que des tests ont été effectués depuis presque cinq jours, les résultats ne sont toujours pas disponibles. Les prélèvements seraient égarés. L’alimentation n’est pas des meilleures encore moins les salles qui accueillent ces malades.Les épidémiologistes et les plus grands experts en santé publique sont formels. Nous allons vers des jours sombres. Le virus est féroce, s’adapte vite et a une longue durée de vie. Les sénégalais semblent l’ignorer. Et le président de la République devra prendre toutes ses responsabilités pour sauver sa nation. Si la Chine, l’Europe et les Etats unies d’Amériques, qui ont plus de moyens que nous, ont compté des milliers de morts, au Sénégal ou en Afrique nous risquons simplement l’hécatombe pour ne pas dire des centaines de milliers. Je ne cherche ni à faire peur, ni à vouer aux gémonies notre cher pays, mais je partage juste des inquiétudes légitimes qui devraient foisonner en nous tous.