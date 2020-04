Coronavirus : "ce n'est pas raisonnable de faire un dépistage massif" (Amadou Alpha Sall)

Amadou Alpha Sall, administrateur de l'Institut Pasteur estime que ce n'est pas raisonnable de faire un dépistage massif, dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie du coronavirus au Sénégal. Il s'exprimait ce dimanche, lors de l'émission Grand Jury sur la rfm.



"Ce n'est pas raisonnable de faire un dépistage massif. La raison est la suivante. Aujourd'hui on sait que les gens qui transmettent le virus sont ceux qui présentent le symptôme. Dans notre stratégie, ces gens-là sont très vite identifier, testés et isolés", a expliqué de Dr Sall, au moment où beaucoup de Sénégalais y compris des personnalités plaident pour un dépistage massif.



La deuxième raison selon lui, est qu'il faut que les gens comprennent que faire implique qu'on ait beaucoup de moyens. "Aujourd'hui, si voulait testé tous les habitants de Dakar, il faut tester 3,5 millions de personnes environ. C'est du point de vue des tests, la logistique, l'organisation. On a pas les capacités de faire ça et le bénéfice est quelque chose dont on peut se poser la question ".



Pour Amadou Alpha Sall l'objectif principal de l'Institut Pasteur est que cette maladie quitte le Sénégal le plus rapidement possible. Et comme ils ont eu à le démonter depuis le début de la pandémie au Sénégal, ils sont dans tous les combats pour y arriver. De ce point de vue, le but pour eux, n'est pas de faire des tests car il y a beaucoup d'opportunités pour lutter contre le coronavirus.