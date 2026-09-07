Bourse de sécurité familiale : le nombre de bénéficiaires s'élève à 469 497, l'allocation trimestrielle passe à 35 000 FCFA

Le Programme national de bourse de sécurité familiale (PNBSF) connaît une importante extension en 2026. Le nombre de bénéficiaires passe de 355 013 à 469 497, tandis que l’enveloppe consacrée aux allocations augmente de 52 à 70 milliards de francs CFA.



L’annonce a été faite ce lundi 7 septembre, lors d’une rencontre d’information et de partage consacrée à la reprise prochaine des paiements et à la re-certification des bénéficiaires du programme.



« Le nombre de bénéficiaires du Programme national de bourse de sécurité familiale passe de 355 013 à 469 497 en 2026, tandis que l’enveloppe consacrée aux allocations augmente de 52 à 70 milliards de francs CFA », a annoncé la ministre de la Famille et des Solidarités, Marie Angélique Mame Selbé Diouf.



Lancé en 2013, le Programme national de bourse de sécurité familiale est devenu, selon la ministre, un important instrument de lutte contre l’extrême pauvreté au Sénégal.



« Depuis son lancement en 2013, le Programme national de bourse de sécurité familiale s’est affirmé comme un instrument majeur de lutte contre l’extrême pauvreté », a-t-elle déclaré.



La reprise des paiements, attendue dans les prochains jours, intervient après une période de suspension qui a permis aux autorités de procéder à une évaluation du programme et de définir de nouvelles orientations.



L'objectif, selon la ministre, est de « consolider l’accompagnement des ménages vulnérables et de renforcer la confiance des populations ».



Une hausse de l'allocation trimestrielle



Autre changement annoncé : le montant de l’allocation trimestrielle passe de 25 000 à 35 000 francs CFA.



Le délégué général à la Protection sociale et à la Solidarité nationale, Cheikh Tacko Diop, a précisé que les bénéficiaires recevront leur allocation en un seul versement.



« Dans le temps, c’est un montant de 25 000 FCFA qui était payé par trimestre. Aujourd’hui, c’est 35 000 FCFA qu’on payera par trimestre. Ça fera un pactole de 140 000 FCFA qu’on donnera en une fois », a-t-il expliqué.



Le gouvernement compte également s’appuyer sur le Registre national unique (RNU) pour identifier et caractériser les ménages pauvres et vulnérables devant bénéficier du programme.



La ministre a par ailleurs annoncé que les détenteurs de la carte d’égalité des chances seront également intégrés parmi les bénéficiaires des allocations.



« L’opération de reprise des paiements qui sera entamée dans les jours à venir devra être conduite dans le strict respect des principes d’objectivité, de transparence, d’équité et de respect de la dignité », a insisté Marie Angélique Mame Selbé Diouf.