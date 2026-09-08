Le Cameroun lance un audit de sa dette flottante

Au Cameroun, le ministère des Finances se dit préoccupé par la situation de la dette flottante du pays, celle due à certains agents, aux petits opérateurs et aux prestataires. Les factures restent impayées depuis plusieurs années. Un audit a été lancé à cet effet, depuis le mois d'août. Il vise à recenser, vérifier et valider l'ensemble de cette dette générée, entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2025, une opération à forts enjeux.



La dette correspond aux impayés ou arriérés de paiement contractés par l'administration centrale et ses différents démembrements, auprès de divers prestataires ou agents. Les entités publiques visées sont les administrations, les universités d'État, les entreprises publiques ou les collectivités. Elles ont jusqu'au 31 octobre 2026 pour transmettre leurs dossiers à la Direction générale du budget.



Les dettes concernent plusieurs catégories comme les primes et rappels pour des fonctionnaires, des factures des fournisseurs de biens et services ou encore des dettes académiques, sociales et locatives. Un audit de même nature était déjà intervenu, fin 2020, il portait sur la période 2000/2019. Le stock, validé après affinement, s'élevait à 752,1 milliards de Francs CFA, apuré à date à près de deux tiers.



Lutter contre la fraude et les créances fictives



Pour le ministère des Finances, l'opération vise ainsi à lutter contre la fraude et les créances fictives. Selon des sources internes à la direction générale du budget, le premier audit avait mené au rejet de plusieurs milliers de dossiers pour des motifs de doublons ou de falsifications.



Ce nouvel audit est lancé alors que le Cameroun est en pleine négociations avec le Fonds monétaire international (FMI) pour un nouveau programme financier. Il vise donc aussi, pour l'État, à donner des gages sur la maitrise de sa dette intérieure.

