Vie chère au Sénégal : le ministère de l'Industrie et du Commerce convoque une réunion d'urgence le 10 septembre

Face à la hausse récente des prix de plusieurs produits de consommation courante en particulier les viandes, les légumes et certains services, le gouvernement passe à l'action. Par une convocation officielle datée du 7 septembre 2026, signée par le Secrétaire général du ministère, Seydina Aboubacar Sadikh Ndiaye, le ministère de l'Industrie et du Commerce convie les acteurs institutionnels et économiques à une rencontre d'urgence. La réunion est fixée au jeudi 10 septembre 2026 à partir de 9h30.
Cette concertation réunira les représentants de la Présidence de la République, de la Primature, du ministère de l'Économie, des Finances et du Plan, ainsi que les responsables du ministère du Commerce. L'objectif affiché par les autorités est d'échanger sur la situation, d'examiner les mesures d'accompagnement envisageables et d'identifier des solutions durables en faveur de la stabilisation des prix. Les discussions s’articuleront d'abord autour d'un état des lieux complet de la hausse des prix et d'une analyse approfondie des causes de l'inflation sur les marchés locaux.
Les participants examineront ensuite des propositions de mesures d'atténuation immédiates avant d'aborder les questions diverses. Compte tenu de l'importance majeure de ces enjeux pour la population, la présence de l'ensemble des acteurs convoqués est vivement souhaitée par le ministère.
Cette concertation réunira les représentants de la Présidence de la République, de la Primature, du ministère de l'Économie, des Finances et du Plan, ainsi que les responsables du ministère du Commerce. L'objectif affiché par les autorités est d'échanger sur la situation, d'examiner les mesures d'accompagnement envisageables et d'identifier des solutions durables en faveur de la stabilisation des prix. Les discussions s’articuleront d'abord autour d'un état des lieux complet de la hausse des prix et d'une analyse approfondie des causes de l'inflation sur les marchés locaux.
Les participants examineront ensuite des propositions de mesures d'atténuation immédiates avant d'aborder les questions diverses. Compte tenu de l'importance majeure de ces enjeux pour la population, la présence de l'ensemble des acteurs convoqués est vivement souhaitée par le ministère.
Autres articles
-
Organisation des JOJ 2026 : le ministre Samba Diouf supervise les tests technologiques à Kër AYO
-
Accord technique avec le FMI : le Réseau des cadres de Sénégal Bi Ñu Bokk fustige la gestion du régime PASTEF et alerte sur la cherté de la vie
-
Édition spéciale DPG : Ahmadou Al Aminou Lo devant la représentation nationale ce mardi sur PressAfrik TVHD
-
Abdou Diouf fête ses 91 ans : le Président Bassirou Diomaye Faye salue « un homme d’État » et un modèle de rigueur
-
Macky Sall se dit «profondément attristé» du décès de Hafidh Ameir Hassan, époux de la présidente de Tanzanie