Économie sénégalaise : envolée des tarifs du transport aérien au deuxième trimestre 2026

Au Sénégal, les prix de production des services de transport et d’entreposage ont enregistré une hausse de 1,9 % au deuxième trimestre 2026 par rapport au trimestre précédent. Selon la note d'information trimestrielle publiée par l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD), cette progression est essentiellement tirée par la flambée des tarifs du transport aérien de passagers.



Au cours du deuxième trimestre 2026, la dynamique des prix dans le secteur tertiaire est restée contrastée. La hausse de 1,9 % observée dans la branche du transport et de l’entreposage s'explique principalement par une forte augmentation des prix du transport aérien de passagers, qui ont bondi de 45,6 %, ainsi que par la hausse des autres services de courrier et de distribution de 10,7 %. Cette tendance a toutefois été partiellement amortie par le repli des tarifs du transport maritime et côtier, qui se sont rétractés de 2,9 % sur la même période. En comparaison annuelle, par rapport au deuxième trimestre 2025, les prix de ce secteur progressent de 2,7 %, affichant également une hausse de 1,9 % en cumul sur l'ensemble du premier semestre 2026.



La tendance s'avère tout aussi nuancée dans les autres segments économiques analysés par l'ANSD. Les tarifs des services spécialisés, scientifiques et techniques se bonifient de 0,6 % en variation trimestrielle, tirés par la hausse des activités comptables de 4,4 %, notamment marquée par une poussée de 11,8 % pour l'établissement ou la vérification de comptes financiers.



À l'inverse, les services immobiliers connaissent un léger recul de 0,4 % sous l'effet de la baisse des coûts de la location. Le secteur de l'hébergement et de la restauration enregistre pour sa part une baisse marginale de 0,05 % sur le trimestre, consécutive à l'érosion des prix dans la restauration (-0,2 %), ce qui porte son repli annuel à 0,5 %. Enfin, les prix des services de soutien et de bureau font preuve d'une parfaite stabilité par rapport au premier trimestre 2026, malgré une hausse minime de 0,1 % en glissement annuel.